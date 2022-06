Fortaleza X Ceará | Campeonato Brasileiro 2022 | 01.06.2022

Na noite desta quarta-feira (01), a partir das 20h30, o Fortaleza e o Ceará entram em campo, para o jogo da 3° rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, na Arena do Castelão, em Fortaleza.

O Fortaleza já esta classificado para as oitavas de final da Libertadores, na qual é estreante pelo torneio. Por outro lado, o time possui apenas 2 pontos e sofre na lanterna da competição.

Classificado para as oitavas de final da Sul-Americana, o Ceara também não anda bem na competição, pois o time é o vice lanterna do torneio com seis pontos.

A partida de logo mais terá a cobertura ao vivo no canal da A Província do Pará.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira