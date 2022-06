Na noite desta quarta-feira (22) o Fortaleza e Ceará entram em campo para uma partida válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, a partida começa as 20h e terá a cobertura pelo Canal de A Província do Pará.

O Fortaleza terá um desfalque para a noite de hoje, pois os jogadores Hercules, Romarinho e Landázuri não estarão durante esse jogo de ida, já o Lucas Crispim que havia sido afastado, volta a ser relacionado.

A equipe do Ceará que não perde há 12 partidas, não vai poder contar com o seu atacante Stiven “Speedy Mendoza”, pois o jogador está vetado para o confronto de logo mais, devido uma lesão na coxa esquerda.

Para acompanhar a rodada desta noite, assista a cobertura ao vivo no canal da A Província do Pará.

Foto: Divulgação