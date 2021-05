Forte chuva alaga cidade e deixa trânsito caótico

A forte chuva que caiu no final da tarde, início da noite desta quinta-feira, 13, causou pontos de alagamentos na capital paraense, assim como, muitos congestionamentos, especialmente, nos corredores de Belém. Houve rajadas com ventos de até 60 quilômetros.

A reportagem entrou em contato com o Centro Integrado de Operações, bem como a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros, mas não obteve resposta sobre ocorrências. A Defesa Civil Municipal também informou que não houve qualquer ocorrência até às 20h10.

O trânsito ficou bastante congestionado nas avenidas Almirante Barroso, especialmente no sentido São Brás/Entroncamento, e João Paulo II, no sentido de São Brás, a partir da Perimetral.

Também foram registrados engarrafamentos nas avenidas Augusto Montenegro, nos dois sentidos, e Pedro Álvares Cabral, especialmente no trecho compreendido entre o Entroncamento e a Avenida Tavares Bastos e entre o Canal do Galo e a Rodovia Arthur Bernardes.

ALAGAMENTOS

Houve registros de alagamentos em pontos já conhecidos, como da Rua Pariquis, entre Quintino Bocaiúva e Generalíssimo Deodoro; início da Rua 28 de Setembro com Doca de Souza Franco e algumas vias do centro da cidade.

De acordo com fontes da Superintendência de Mobilidade Urbana – Semob, apesar dos congestionamentos, não houve registros de acidentes graves, além de pequenas batidas em razão dos engarrafamentos.