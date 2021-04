Forte chuva, alagamento e carro em cena inusitada

Os belemenses foram surpreendidos com uma repentina forte chuva no final de domingo, o que frustou quem escolheu dar uma volta com a família ou tentava vender seu “lanche de rua”.

Quem estava dirigindo teve que ter bastante cuidado por conta do temporal que impedia a visibilidade da pista, fazendo com que alguns motoristas ligassem o alerta para sinalizar que estavam com dificuldades.

Ao longo da Avenida Augusto Montenegro, vários trechos – de maneira até surpreendente – alagaram. No sentido Icoaraci, no perímetro entre Entroncamento e Conjunto Panorama XXI, havia pelo menos cinco pontos de alagamento que faziam os motoristas reduzirem a velocidade para não ter prejuízos futuros.

Já no trecho próximo ao Supermercado Formosa, uma cena no mínimo estranha chamou atenção: um carro, que andava em ziguezague, estava com parte do seu para-choque preso na mala e arrastando no asfalto. Não se sabe o que acasionou o fato, mas aparentemente o motorista estaria embriagado e, por pouco, quase causou acidentes.

