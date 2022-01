Forte chuva com ventos alaga Mosqueiro e deixa moradores assustados

A segunda-feira foi de dia nublado na ilha de Mosqueiro, distrito de Belém, distante cerca de 70 quilômetros da capital. No entanto, à noite, por volta das 20h, moradores se viram assustados com a forte chuva que caiu na bucólica, alagando ruas, quintais e invadindo casas.

Segundo o motorista aposentado José Maria da Silva, 67 anos, morador do bairro do Maracajá, ele nunca viu seu quintal tão alagado quanto aconteceu ontem. Explicou que estava com sua esposa quando ambos ouviram um forte estrondo em meio ao pampeiro. Correram para ver o que se passava e tiveram o desprazer de ver que um toldo havia sido arrancado com tudo no lado esquerdo da casa e que a água começava a invadir o pátio e a cozinha. “A gente correu para tentar conter a situação e graças a Deus conseguimos, mas nunca tínhamos visto coisa assim”, afirmou.

De acordo com Da Silva, também as ruas de acesso ao centro da Vila ficaram inundadas, instransitáveis. Em geral, toda vez que caem grandes chuvas, as ruas ficam alagadas, mas ele afirma que ontem a situação foi bastante aterradora.

A reportagem pediu informações à administração distrital, mas ainda não recebeu respostas. Todavia, a Defesa Civil Municipal já foi informada dos fatos e deve enviar uma equipe ao local ainda nesta terça-feira, 11.

ALERTA

A Defesa Civil alerta que, com base em dados da Meteorologia, haverá chuvas intensas nesta terça-feira, em grau de severidade, com perigo em potencial. As chuvas podem cair a qualquer momento e devem permanecer com esse alerta até a manhã de amanhã.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar