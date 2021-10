Forte chuva deixa a capital paraense debaixo d’água

Engarrafamentos e confusão por toda parte. Foi o que aconteceu na tarde desta quinta-feira, durante e após a forte chuva que caiu na cidade, entre 14h30 e 16h. Além dos pontos já cruciais de alagamentos, outras partes da cidade também tiveram problemas.



A Avenida Romulo Maiorana, entre travessas Humaitá e Mauriti foi ao fundo. Carros pequenos passavam com muita dificuldade. O mesmo aconteceu na Rua Pariquis, entre a Generalíssimo Deodoro e a Travessa Quintino Bocaiúva.



Nas ruas, passagens, avenidas e travessas que beiram canais ocorreram os problemas de sempre, com casas alagadas, ruas intrafegáveis e pedestres, motoristas e ciclistas tendo que dar o seu jeito cada um para seguir destino sem acidentes.



Chuvas nesta fase do ano, da forma como caiu nesta tarde, não são comuns, mas a previsão é de chuva para o mês inteiro desde o começo de outubro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia – INMET no Estado do Pará.



De acordo com informações do Departamento Estadual de Trânsito – Detran-PA, houve pequenos acidentes de trânsito pela cidade, mas não há registros de vítimas. Também há informações de veículos que terminaram enguiçando em função dos alagamentos.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar