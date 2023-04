Forte chuva e falta de energia causaram incômodo antes da reabertura do Mangueirão

O Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, ficou sem energia elétrica por alguns instantes na tarde deste domingo, 09, quando deverá ser reinaugurado pelo governador Helder Barbalho durante o jogo envolvendo a dupla Remo e Paysandu pelo Campeonato Paraensede Futebol, previsto para começar em instantes. O problema foi sentido por torcecores e profissionais de imprensa que se dirigiram ao estádio para assistirem e cobrirem o maior evento do futebol paraense por se tratar de um RE-PA.

Segundo as informações colhidas pela reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ, as pessoas tiveram de subir as escadas na escuridão, de vez que elevadores não estavam funcionando e catracas não estavam destravadas, tudo em função da falta de energia que logo foi reestabelecida com energia proveniente de geradores do logradouro.

Ainda segundo as informações obtidas pela reportagem, o incidente, provavelmente gerado pela forte chuva que cai na região do bairro do Benguí, onde está o Mangueirão, não deve comprometer os eventos da reinauguração e entrega do estádio, e, tampouco, a partida entre os dois maiores clubes de futebol da região Norte do Brasil. O jogo terá a cobertura da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”.

Imagem: Agência Pará de Notícias