Forte chuva trás o caos com alagamentos e engarrafamentos pela cidade

Veículos trafegando na contramão com luzes acesas, engarrafamentos, pequenas colisões, trânsito engarrafado, pedestres andando descalço com os sapatos às mãos. Este foi o cenário vivico pela população de Belém durante e após a forte chuva que casticou a cidade a partir das 16h e que persiste na noite desta sexta-feira, 28.



No bairro de Batista Campos o caos foi geral. A Travessa Veiga Cabral, com sentido da Padre Eutíquio para a 16 de Novembro ficou intrafegável em função do alagamento. O mesmo aconteceu na Rua Mundurucus, entre travessas 14 de Março e 3 de Maio, onde eram vistos veículos voltando pela contramão em função dos alagamentos que impediam a passagem dos carros. Resultado: caos na cidade que está com temperatura de 23ºC.

Nas avenidas Almirante Barroso, Romulo Maiorana e Augusto Montenegro, assim como na Rodovia BR-316, rumo à zona metropolitana, engarrafamento nos dois sentidos das pistas. A lentidão decorre do fato e os motoristas ficarem com baixa visibilidade e assim, diminuírem a velocidade para evitar acidentes.

“Esta foi a primeira chuva grande do inverno e só está começando. Imagine quando as chuvas começarem a cair diariamente e em grande intensidade”, comenta Isaías Silva, 27, comerciante. Ele diz que nesses tempos não têm ocorrido chuvas fortes, apenas “chiviscos intermitentes”, mas que, ao que parece, a intensidade dos índices pluviométricos deve começar a aumentar à medida que os dias forem se passando.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar