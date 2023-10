Forte correnteza na Baía de Guajará suspende regata do Campeonato Paraense de Remo

Baía com águas agitadas, imprópria para remada em barcos de competição, proporcionou a suspensão da primeira regata do Campeonato Paraense de Remo na manhã deste domingo, 22. Os participantes concordaram com a paralisação em pedido da Federação.

Clubes e Federação de Remo – Fepar, tem encontro marcado na terça-feira, 24, para definir a data da continuação da competição.

Desde já, foi criado uma polêmica em torno do recomeço da regata. O Paysandu quer o restante das provas na sexta-feira, 27. Ao contrário, o Clube do Remo prefere no sábado, 28, por considerar mais útil para todos.

“O Paysandu já queria o complemento da regata na segunda-feira, 23. Disse isso ao John [Vasconcelos]. Eles querem no sábado (28) e o Paysandu não concorda. A federação vai consultar bombeiros e outras autoridades. O Paysandu está preparado, vamos fazer negócio legal e não querer empurrar goela abaixo. O Paysandu foi voto vencido e a regata foi aqui [Estação]. No Ver-O-Rio não tem maresia. Mas, como sempre, a votação é dois contra um, o Paysandu perde em todas”, disparou Antônio Couceiro.

Cláudio Cardoso, diretor do Clube do Remo, ressaltou que no sábado, 28, todos atletas estão disponíveis para competir. “Remar na baía é difícil, imagine com essa correnteza. É muito vento e ruim para os atletas. Até final de novembro é muito vento. Agora vamos decidir quando será a conclusão da regata. O Clube do Remo tem por ideia realizar no dia 28. É preciso colocar um dia em que as pessoas não trabalhem”.

Cardoso afirma que o Remo está se reestruturando no esporte de remo e que está numa escala de renovação, por isso aponta o adversário favorito. ‘Estamos na luta. Depois de quase dois anos voltamos a competir”, comentou.

O presidente da Federação de Remo, o advogado Fábio Guedes, disse que a entidade segue apenas que os clubes decidirem. “ A Fepar chama os clubes e eles decidem pelo melhor. Nós acatamos as decisões deles [clubes]”, assinalou.

RESULTADOS

Antes da suspensão foram realizadas seis provas, no entanto, duas foram anuladas por circunstância da maré forte que levou o abalroamento entre barcos.

O Paysandu venceu três provas – 3 Sem Feminino; Double-Skiff; Four –Skiff Masculino B.

O Clube do Remo venceu uma: Quatro Com Estreante – 1ª prova do programa.

As provas anuladas e que serão repetidas, são: Dois Feminino Master C e Oito Gigantes Master E. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagem: Divulgação