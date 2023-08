Forte do Presépio tem noite voltada à observação do campo lunar e outros astros

Após três ações da plataforma educativa Bike Astronomia no Forte do Presépio, na noite deste sábado (26), pela primeira vez o projeto foi aberto ao público em geral. Com apoio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), cerca de mil pessoas puderam participar da atividade de divulgação científica e contemplar o campo lunar e alguns planetas, através de telescópios. Antes de observar os astros, os visitantes assistiram a dois documentários das séries “Astrum Brasil: A Natureza do Campo Lunar” e “Cosmos”, selecionados pelos integrantes da plataforma. O grupo formado por universitários ligados ao Núcleo de Astronomia da Universidade Federal do Pará (UFPA), há 10 anos promove eventos de cunho educacional voltados para a matemática e a astronomia em diversos locais, desde escolas até as praças, sendo muitos desses abertos ao público.

“Somos um grupo de apaixonados por bike e astronomia, daí surgiu a ideia de juntar essas duas,

paixões e criamos o Bike Astronomia, que é formado em grande parte por professores e outros profissionais, mas todos com algo em comum, o gosto pela bicicleta e astronomia. A plataforma tem o intuito de divulgar a astronomia em lugares onde não tem a devida divulgação, tipo praças, bairros, escolas de periferia e nos interiores do Estado etc. Inclusive já tivemos algumas ações no Forte, mas como essa, aberta ao público, é a primeira vez, esperamos que isso possa se repetir muito mais vezes”, afirma o professor Edimar Costa, que coordena o projeto junto com os também professores Marcos Antônio e Ana Maria Cerntenas de jovens, crianças e adultos estiveram no Forte do Presépio para uma ação voltada à observação dos astrosFoto: DivulgaçãoNascimento.

Parceria – A parceria com a Secult se deu através da divulgação e da estrutura para receber o público. “Nós estamos sempre abertos para parcerias com esse tipo de projeto comunitário, científico, entre outros e segundo os integrantes do grupo, o Forte é um local privilegiado para observação. E agora essa parceria que a Secult assumiu ao divulgar o evento, a gente vê que o público é bem maior. Além disso, abrir o nosso pátio pra esse tipo de ação nos traz a sensação de missão cumprida ao trazer pra dentro do Forte mais ciência, mais conhecimento e educação”, explica Bruno Silva, diretor do Forte do Presépio.

Pessoas de todas as faixas etárias participaram do evento, sendo grande parte do público infantil. “Olha, no momento em que eu vi esse post fiquei encantada porque é um tema que o meu filho ama e achei super assertivo o programa ser voltado pra esse público infantil. Há muito tempo que o meu filho pedia pra ter uma experiência desse tipo e hoje ele mesmo me pediu, então assim, fiquei muito feliz por conseguir atender”, diz Mariana Sena, bacharel em Direito, que veio com toda a família.

Texto de Juliana Amaral (Ascom / Secult)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação