Fortes chuvas arrastam casa para dentro do Rio Araguaia, na zona rural da cidade de Xinguara

A casa do homem, identificado como “Chicão”, foi arrastada pela correnteza provocada pelas fortes chuvas, na manhã da última quarta-feira (16), e foi parar no leito do Rio Araguaia, na zona rural da cidade de Xinguara.

O casebre coberto de palha de babaçu foi construído nas margens do Rio Araguaia, no Distrito São José do Araguaia. De acordo com testemunhas, “Chicão” e familiares passaram um susto danado ao presenciarem a residência sendo arrastada para o meio da água.

O Destacamento da Policia Militar foi acionado. Ao chegar ao local, a guarnição se deparou com a casa já no leito do rio. Os militares e populares conseguiram salvar alguns móveis e eletrodomésticos, porém muitas coisas se perderam. Houve apenas danos materiais e ninguém saiu ferido.

Fonte: Portal Debate, com Blog Luiz Pereira