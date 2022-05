Fortes chuvas no Recife deixam mais de 20 pessoas mortas

Pelo menos 8 crianças e 14 adultos morreram em deslizamentos de terra na Grande Recife na madrugada deste sábado (28). As 22 mortes foram confirmadas pelas Unidades de Pronto-Atendimento (UPA) que receberam os feridos da região durante a madrugada no bairro do Ibura, zona sul de Recife, e em Furado, localizado em Jaboatão.

Na tarde deste sábado, o número de óbitos devido ao deslizamento subiu para 28. Com outras cinco vítimas das chuvas que caíram no meio da semana no estado, o total chegou a 33 fatalidades.

Eles foram vítimas de deslizamentos de terra causados pela chuva intensa entre a noite desta sexta (27), e 11h deste sábado. Segundo a Defesa Civil de Recife, as chuvas chegaram a 236,01 mm em alguns pontos da cidade, próximo ao total de chuvas previstas para todo o mês de maio (328,90mm).

Os deslizamentos em Recife aconteceram na barreira do Córrego do Jenipapo, em Lagoa Encantada (comunidade localizada no bairro do Ibura) e Sítio dos Pintos. Também foram registrados deslizamentos em Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe.

Na UPA do Ibura, moradores de diversas localidades da região metropolitana de Recife foram socorridas durante a madrugada. O local confirmou a morte de 14 adultos e 6 crianças até as 13h deste sábado.

A UPA do Furado, unidade que recebeu vítimas de um deslizamento em Jaboatão, na Grande Recife, informou que 2 crianças morreram e outras 3 pessoas adultas ficaram feridas, mas com leves escoriações.

Na noite desta sexta, a prefeitura de Recife informou que 32 mil famílias moram em áreas de risco em Recife e alertou a a população sobre o risco causado pelas chuvas registradas na cidade. O prefeito João Campos orientou os moradores a procurarem locais seguros diante das previsões.

A prefeitura da cidade já havia intensificado ações nos últimos dias por conta das chuvas. A Secretaria de Educação do Recife disponibilizou 14 escolas e creches da rede municipal de ensino para acolher as famílias desabrigadas por conta das chuvas.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Print da TV Globo