Fórum é realizado para informar sobre empregabilidade de refugiados

O Ministério Público do Estado do Pará promoveu nesta última quinta-feira (4) o fórum empresarial de empregabilidade para refugiados e Migrantes, junto com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) e o instituto internacional de Educação do Brasil (IEB).

O fórum tinha como objetivo informa, esclarecer e sensibilizar a respeito da contratação de refugiados. Os participantes convidados foram o empresarial local, associações, federações, poder público e universidades. O evento contou com exposição das organizações que promoveram o fórum, também contou com painéis de empresas que já estão empregando refugiados e migrantes, para dividir com o público suas práticas e experiências.

Entre os refugiados, destacam-se os indígenas e venezuelanos que estão na cidade de Belém, é importante destacar que o processo para empregar o futuro funcionário imigrante não exige burocracia adicional para empregabilidade, segundo informações o processo se dar de forma simplificada e por meio dos documentos pessoais do candidato.

Hoje foi lançado pela manhã a exposição, “ Atravessando fronteiras e descobrindo imagens: a importância da integração de pessoas refugiadas” no Shopping Boulevard. A iniciativa tem um caráter educativo, com a finalidade de desmitificar informações corriqueiramente veiculadas sobre este grupo, esclarecendo aspectos jurídicas, socioeconômicos e as dúvidas mais frequentes. A exposição segue até o dia 15 de novembro no 1° piso no hall do Shopping Boulevard.

Foto: mppa