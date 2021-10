Fórum Mundial da BioEconomia acontece no Brasil – ao vivo de Belém

Dia 18 de Outubro ao dia 20, irá acontecer o Fórum Mundial da Bioeconomia ( World BioEconomy Forum), o evento acontece debates de desenvolvimentos sustentável, economia, tecnologia e inovação. Serão 60 especialistas do mundo todo destacando o essencial para o desenvolvimento sustentável.

O fórum recebe apoio de principais associações agrícolas e de silvicultura (plantações de árvores) brasileiras com a bioeconomia em seu coração, Associação Brasileira do Agronegócio (Abag) e a indústria Brasileira de Árvores (Iba).

O fórum irá abordar durante o evento quatro eixos temáticos importantes:

– A Bioeconomia: Pessoas, Politicas do Planeta

– Líderes globais e o mundo financeiro

– Bioprodutos ao nosso redor

– Olhando o futuro

Sobre o Fórum Mundial da Bioeconomia

O World BioEconomy Forum é uma plataforma global que compartilha ideias e promove soluções de base biológica com interessados em bioeconomia circular.

O fórum é totalmente comprometido com a sustentabilidade em todos os aspectos, e acredita que as mudanças climáticas são reais. Como não existe uma bioeconomia única para todos, então foi criado uma nova ferramenta para avaliar o status da bioeconomia circular – a Estrutura de Quatros Pilares, utilizada em todos os eventos assim como atividades para analisar e destacar o estado atual da bioeconomia circular. Usando essas ferramentas é possível derivar ações para facilitar uma bioeconomia circular, para endossar a sustentabilidade e para suavizar as mudanças climáticas.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira