Fórum Tá Selado inicia nova fase hoje

A prefeitura de Belém inicia a nova fase do projeto neste sábado (2 de abril), marcando a abertura oficial do Tá Selado 2022. O fórum de participação popular acontecerá ás 16 horas no Hotel Sagres em São Brás. A cerimônia será comandada pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e contará com 232 conselheiros visando alinhar ações demandadas pelos setores e bairros da capital paraense.



O Projeto Tá Selado é um fórum permanente de diálogo entre a prefeitura e a população de bairros, ilhas e distritos que juntos apresentam e avaliam propostas prioritárias para definir a condução de projetos da cidade tornando a gestão dos governos mais democráticas e populares. Segundo a prefeitura de Belém, essas propostas serão base para a elaboração do Plano Plurianual (PPA), Lei Orçamentária Anual (LOA) e do plano de longo prazo, “Belém 2035, 200 anos da revolução cabana”.



No encontro, a coordenação do projeto irá definir e escolher a comissão de conselheiros que irão acompanhar de perto as obras demandadas e aprovadas pelos moradores em 2021 a serem executadas em 2022. Essa é a primeira das quatro etapas do programa de participação cidadã da gestão municipal. Ainda segundo a prefeitura, o membro da coordenação do Tá Selado, Marcos Paulo, explica o que será feito na reunião

“Vamos apresentar o processo de monitoramento das obras. Todas terão comissão de fiscalização da própria comunidade para acompanhar. Nessa plenária vamos apresentar aos conselheiros o plano de formação contínua, que inicia em maio, para esclarecer como funciona a máquina pública, como funciona administrativamente a Prefeitura de Belém”.



As plenárias dos conselheiros de oito distritos serão apresentadas a partir da próxima segunda-feira, dia 4, e irão ocorrer até o dia 19 deste mês. Essa rodada de plenárias é a fase preparatória para a segunda etapa do projeto em 2022 e mobilizará a população dos bairros para apresentação das demandas de cada localidade. Além dos bairros e territórios, 40 segmentos participaram das reuniões realizadas em formato semipresencial: Idosos; Cultura; Segurança Pública; Esporte e Lazer; LGBTQIA+; Livro e Leitura; Transporte, Mobilidade e Acessibilidade; Regularização Fundiária; Negros e Negras; Indígenas; Juventude; Bacia do Una; Educação; Patrimônio e Centro Histórico; Religiosidade; Moradia; Inclusão e Saúde. Também, Culturas Populares (Quadrilhas Juninas e Carnaval); Mulheres; Criativa: Artesanato, Design e Moda; Cultura LGBTQIA+; Museus, (Ecomuseus e Museus Comunitários) e Arquivos; Inclusão Digital; Pontos de Cultura; Cultura Afro-brasileira, Culturas tradicionais e Originárias; Dança; Economia, Trabalho e Renda; Crianças, adolescentes e Funcionalismo Público. Além de Cultura Hip-hop; Música, Produtoras, Trabalhadoras e Servidores da Cultura; Teatro e Circo; Cultura Alimentar; Artes Digitais; Patrimônio Imaterial e Culturas Populares; Plano Diretor e o Desenvolvimento Urbano de Belém; Saneamento e Meio Ambiente; Audiovisual, Artes visuais e Samba.

Redação: Paola Queiroz

Foto: Marcos Barbosa – Comus