Fóssil de “dragão voador” é encontrado preservado no deserto do Chile

O fóssil do grupo dos Ranforrincos é o primeiro a ser descoberto no Hemisfério Sul

Cientistas identificaram como um “dragão voador” os restos fossilizados de um pterossauro desenterrado no deserto de Atacama, no Chile. O fóssil do grupo dos Ranforrincos é o primeiro a ser descoberto no Hemisfério Sul.

O pterossauro, que sobrevoou o céu há 160 milhões de anos, tinha uma envergadura de asas de 2 metros, uma cauda longa e pontiaguda e dentes que se projetavam para fora da boca. Características que dão à criatura da era Jurássica seu apelido de “dragão”.

Leia mais em SoCientífica.

Fonte Metropoles