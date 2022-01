Fóssil raro de ‘dragão marinho’ é descoberto no Reino Unido

Conhecido como ictiossauro, animal possui cerca de 10 metros de comprimento; estima-se que o réptil tenha 180 milhões de anos

O fóssil de um ictiossauro, réptil marinho semelhante aos golfinhos, foi encontrado na Inglaterra, no Reino Unido. A área onde os vestígios do animal foram achados pertence a Anglian Water, uma companhia de água que afirmou que a descoberta é a maior e mais completa no país. Para conseguir uma captura fiel das proporções do ictiossauro, um drone sobrevoou o local e obteve registros em imagens. Segundo a Reuters, apesar do fóssil britânico possuir 10 metros de comprimento, essa espécie poderia crescer até 25 metros.

Durante uma drenagem, Joe Davis, conservacionista da Leicestershire and Rutland Wildlife Trust, descobriu o fóssil de ictiossauro. Em relato à Reuters, ele contou sobre sua experiência com o encontro inusitado. “A descoberta foi fascinante. É ótimo aprender tanto com a descoberta e pensar que essa criatura incrível já nadou nos mares acima de nós.” Conhecido como “dragão marinho”, o ictiossauro entrou em extinção há cerca de 90 milhões de anos. Entre suas principais características, estão os olhos e dentes grandes.

Fonte Jovem Pan