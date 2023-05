 Foto: Câmara dos Deputados/Pablo Valadares

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) protocolou, no último dia 9 de maio, um requerimento na Câmara dos Deputados no qual pede que sejam solicitadas informações ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, sobre quanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sua comitiva gastaram para ir à coroação do rei Charles III, em Londres.

Em seu pedido, o congressista questionou o motivo que levou o petista a não ter escolhido ficar na residência oficial do embaixador brasileiro na capital britânica, mas, ao invés disso, ter optado por se instalar em um hotel de luxo na capital britânica. Eduardo pediu ainda a lista de nomes que viajaram com Lula e os detalhes das despesas.

– Considerando que o Brasil atravessa um momento de crise econômica e social, é fundamental saber se os recursos públicos estão sendo utilizados de forma responsável e transparente. Sendo assim, pretende-se, por meio deste requerimento de informações, receber informações detalhadas sobre os gastos realizados na viagem – disse.

GOVERNO PAGOU R$ 1,19 MILHÃO PARA HOSPEDAR COMITIVA

Em uma consulta feita pelo Pleno.News ao Portal da Transparência, foi identificado que o governo federal pagou R$ 1,19 milhão de reais para reservar 57 quartos no JW Marriott Grosvenor House London Hotel, local onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou hospedado em Londres na última semana.

O valor em questão, segundo a nota que consta no portal, é referente ao pagamento de despesa, no período de 26 de abril a 9 de maio, com “hospedagem do escalão avançado e comitiva oficial e técnica” que acompanharia Lula na visita em Londres. O Escalão Avançado, conhecido como ESCAV, é o setor encarregado de organizar todos os detalhes das viagens do presidente.

O grupo é geralmente composto por assessores, seguranças, diplomatas, oficiais de telecomunicações, as pessoas responsáveis pelo cerimonial. No destino, os integrantes geralmente verificam a logística do local e até planejam a disposição dos quartos da equipe oficial no hotel.

Além da quantia gasta com os quartos de hotel, o governo também pagou R$ 141 mil com o aluguel de duas salas de reunião, com serviço de água e café, para montagem de escritório de apoio do Escalão Avançado. Com isso, o estabelecimento recebeu até agora do governo, ao todo, R$ 1,33 milhão.

Fonte: Pleno News/ Foto: Câmara dos Deputados/Pablo Valadares