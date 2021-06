FOTO: Motorista bêbado invade escritório de advocacia, na Pedreira

Na madrugada deste sábado, 26, um condutor perdeu o controle do carro e invadiu um escritório de advocacia, que tambem é residencia, localizado na Travessa Humaitá, na Pedreira. O portão do imóvel ficou completamente destruído e, por sorte, não fez nenhuma vítima fatal.

Segundo testemunhas, o motorista fugiu e aparentava estar embriagado. No interior do veículo havia várias latinhas de cerveja, o que levanta ainda mais suspeitas sobre seu estado no momento do acidente.

Definitivamente, bebida e volante não combinam. Nas madrugadas de Belém, com as vias mais desertas, muitos condutores aproveitam para conduzirem embriagados, o que resulta em uma série de acidentes até mais grave do que este de hoje.

Portanto, é fundamental que as autoridades de trânsito atuem de maneira mais eficaz nas fiscalizações, bem como o cidadão tenha o bom senso de não colocar a dele, e dos demais, vida em risco.

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação