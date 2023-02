Fotógrafo de A PROVÍNCIA leva exposição do Marajó para a Sapucaí, no Carnaval do Rio

O repórter fotográfico Ray Nonato, com quase quatro décadas de fotojornalismo e quase cinco décadas de fotografia, com experiência de 26 anos cobrindo o Carnaval Carioca na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, recebeu convite da Associação Brasileira de Arte Fotográfica – Abaf para fazer a exposição fotográfica” Marajó na Sapucaí com Tuiuti, a escola de samba que irá levar à avenida a cultura do maior arquipelago de ilhas da Amazônia, o Marajó.

O convite decorre do fato de que a Tuiuti, do grupo especial, estará homenageando Marajó e o mestre Damasceno, do município de Salvaterra. Ray Nonato está buscando parceria e pretende fazer pelo menos três exposições no Rio, entre elas na Abaf e na escola de samba Tuiuti, e mais em outro local. Nesses eventos, o fotoartista pretende mostrar todas as belezas do Marajó não só para o povo carioca, mas para todos os turistas que vão estar curtindo o carnaval 2023 no Rio.



“Será um momento ímpar para o Marajó, que está tanto em evidência e que desponta como um dos grandes polos da indústria turística paraense em razão de seus campos, de sua culinária, dos personagens que fizeram e fazem história, e da vida simples do povo ribeirinho, que é rico em conhecimento e cultura que fazem a história do Pará”, explica Ray Nonato, que busca patrocínio para o evento que será realizado em três ambientes diferentes.

Até o momento, o jornalista já recebeu apoio do prefeito de Soure, Guto Gouvêa, que também é o presidente eleito da Associação dos Municípios do Arquipélago do Marajó – AMAM. “É um apoio muito importante, pois estaremos levando a cultura do Pará, do Marajó, que é um de nossos maiores polos turísticos para o Brasil e para o mundo, já que o carnaval carioca é o maior do mundo, explica Ray Nonato.

