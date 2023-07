Fotógrafo viraliza com foto de Bolsonaro com cicatriz à mostra

A imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sem camisa, com a cicatriz da facada à mostra, viralizou nas redes sociais. Trata-se do trabalho do fotógrafo João Menna, especialista em estratégia de imagem. A foto em estúdio foi tirada em abril, mas o profissional escolheu o momento certo para torná-la pública: o dia em que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tornou o ex-presidente inelegível por oito anos, nesta sexta-feira (30).

Na legenda da foto, uma homenagem ao líder da direita no Brasil.

– O líder de uma nação. No Brasil acredita-se que só se é líder ao ter um cargo – escreveu Menna.

– Bolsonaro mostrou que não é um homem de narrativas, mas de ações – continuou.

A imagem foi amplamente compartilhada por aliados do ex-chefe do Executivo como as deputadas federais Bia Kicis (PL-DF) e Carla Zambelli (PL-SP), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o ex-secretário executivo do Ministério das Comunicações, Fabio Wajngarten. Este último acrescentou que Bolsonaro foi “vítima da tal democracia”.

Indagado sobre como conseguiu extrair uma imagem íntima do ex-presidente, João disse que não foi fácil convencer o político, mas que ele é “muito simpático e tranquilo”. Segundo o profissional, a foto foi idealizada desde 2019.

Fonte: Pleno News/ Foto: João Menna