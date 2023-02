Fotos: Filhas de Glória Maria e amigos íntimos vão ao velório

Nesta sexta-feira (3), amigos e familiares compareceram ao velório de Glória Maria. A despedida aconteceu na apela ecumênica 1, no Crematório e Cemitério da Penitência, localizado no bairro do Caju, na Zona Portuária do Rio de Janeiro. As informações são da revista Quem.

O corpo da jornalista será cremado. A primeira coroa de flores que chegou no local do velório foi enviada pelo casal de apresentadores, Angélica e Luciano Huck.

A atriz Marina Ruy Barbosa chegou assim que a cerimônia começou, acompanhada das filhas de Glória, Laura, de 14 anos, e Maria, de 15.

A jornalista e apresentadora morreu na manhã de quinta-feira (2), em decorrência de um câncer no cérebro. Ela estava internada no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Em 2019, Glória foi diagnosticada com câncer de pulmão, que depois evoluiu para um quadro de metástase no cérebro. A apresentadora vinha fazendo tratamento com radioterapia e imunoterapia.

Fonte: Pleno News/Foto: Marcelo Sá Barreto e Vitor Pereira/Ag News