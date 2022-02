FPF adia a 8ª Rodada do Parazão 2022 para o domingo, 6 de março

A Federação Paraense de Futebol (FPF) informou na tarde deste sábado, 26, que a oitava rodada do Campeonato Paraense – Parazão 2022 foi adiada para o próximo dia 6 de março (domigo). A informação foi confirmada pelo secretário-executivo da entidade, Maurício Bororó.

Ele informou que a mudança da rodada para a próxima semana ocorreu por orientação dos órgãos de segurança. De acordo com a Polícia Militar, o efetivo de policiamento estará comprometido com as festividades do Carnaval durante o domingo (27). Por conta disso, a rodada passou para o dia 6 de março.

Ainda de acordo com Bororó, durante os próximos dias a Federação deve organizar a logística da rodada adiada. Por enquanto, a FPF ainda não divulgou os horários da partidas.

As primeiras informações davam conta de que as equipes do Itupiranga e Amazônia Independente tiveram dificuldades em chegar ao CT do Remo, em Outeiro, onde fariam hoje a partida de encerramento da primeira fase do Campeonato Paraense. Inclusive, viralizou na internet, imagens mostrando jogadores do Itupiranga atravessando a pé a ponte, já que a maré baixa impediu que eles chegassem a ilha a tempo de participarem da partida. Com esse problema, houve o entendimento da necessidade de se adiar a rodada, já que isso comprometeria a dinâmica e a isonomia da competição.

Em nota, o Clube do Remo disse estar aguardando o posicionamento da Federação Paraense de Futebol quanto aos próximos passos. O Remo enfrentaria o Águia, de Marabá, hoje, no Baenão, às 15h30. Por sua vez, o Paysandu disse também em nota que aguardava pelo posiconamento da FPF, mas que estava disposto a encarar o Castanhal tão logo a nova data fosse definida, inclusive, se fosse o caso, para amanhã, domingo, 27, o que não aconteceu.

Um outro motivo para o adiamento da partida, é que o regulamento do Parazão obriga que todos os jogos da última rodada da primeira fase sejam realizados simultaneamente e, por isso, os demais também serão adiados e realizados em uma nova data, no caso, a 6 de março.

Por fim, ainda há o fato de que a Polícia Militar está com todo o seu efetivo nas operações de segurança do feriadão do Carnaval, e, assim, não haveria mesmo clima de segurança para a realização dos jogos da tarde de hoje.

Imagem: Samara Miranda/Agência Remo