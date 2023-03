FPF confirma a última rodada do Parazão para domingo pela manhã

A Federação Paraense de Futebol – FPF sacramentou, à tarde desta terça-feira, 21, juntamente com os representantes dos clubes através de uma reunião via on-line, a programação da última rodada do Campeonato Paraense de Profissional, que vai acontecer no domingo, 26, pela manhã, com cinco jogos.

Em Castanhal, os castanhalenses receberão a visita do Cacete. No estádio “Leônidas Sodré de Castro”, a Curuzu, jogarão Tapajós x Bragantino; no estádio “Zinho de Oliveira”, em Marabá, se enfrentam Águia x Independente.

No estádio do “Bacurau”, atuarão Cametá x Tuna Luso Brasileira. E, finalmente, na cidade de Itupiranga, o time do Itupiranga receberá a visita do São Francisco.

Detalhe: todos jogos começarão a partir das 10 horas, imprerivelmente.

A reunião foi presidida pelo próprio da presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, com assessoramento do Diretor Técnico, Del Filho, Adjunto Flávio Goiano. Apenas os representantes do Independente e Tapajós estiveram presentes na sede da FPF.

CONFIRMADO RE-PA

O clássico Remo e Paysandu se realiza no dia 9 de abril, no Mangueirão, valendo pelo Parazão. Caso os dois rivais do futebol paraense venham se classificar pela Copa Verde, os confrontos valendo pelas semifinais da Copa Verde, as datas serão os dias 26/3 e 02/4. Os jogos serão no Mangueirão.

Para se classificar, a Tuna precisa vencer o Cametá e torcer por certas combinações dos demais jogos da rodada.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar