FPF convoca clubes da Segundinha para reunião após ações na Justiça Desportiva

A Federação Paraense de Futebol (FPF) convocou os clubes classificados para a terceira fase da Segundinha do Parazão para uma reunião do conselho técnico, a ser realizada nesta quarta-feira (19), a partir das 14 horas, de forma presencial e online, a partir da sede da entidade, no bairro do Guamá, em Belém.

No documento não consta o motivo da reunião, apenas que ela acontece “em virtude dos procedimentos judiciais que obstaram o normal prosseguimento da competição”. No entanto, em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, o presidente da entidade, Ricardo Gluck Paul, disse se tratar de reunião do Conselho Técnico para debater sobre os recentes acontecimentos envolvendo clubes participantes e o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PA).

Os casos em questão recaem sobre Parauapebas e o Atlético Paraense, ambos julgados no último dia 13. O primeiro foi acionado devido a suposta escalação irregular do meia Lukinhas por conta do não cumprimento de suspensão de quatro partidas. Com a alegação de que a pena teria sido convertida em doação de cestas básicas. O jogador foi julgado e absolvido e o processo arquivado.

Já o Atlético Paraense foi denunciado pelo União Paraense por nova escalação irregular de Wesley Capanema, no início das oitavas de final. Na ocasião, o CAP venceu por 2 a 1. A justiça decidiu pela exclusão do time. Segundo o presidente, o encontro será para encontrar uma forma de assegurar a realização normal do campeonato.

“Ideia é conversar com os clubes sobre o atraso da competição em razão das decisões do TJD e propor soluções para garantia do cronograma da competição. Estamos convocando os clubes para debatermos os impactos das recentes decisões da corte esportiva estadual”, explica. Além disso, Gluck Paul disse que a FPF “está em contato direto com o TJD”.

O último jogo da segunda fase da competição acontece nesta terça-feira, em partida remarcada entre Parauapebas e Esmac, a partir das 16 horas, no estádio Rosenão.

Fonte: Portal Debate, com O Liberal