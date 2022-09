FPF dá a arrancada ao Campeonato de Futebol do Interior de Seleções Principal

O Campeonato de Futebol do Interior de Seleções Principal promovido pela Federação Paraense de Futebol vai começar no dia 9 de Outubro, com jogos da Macro Região Sul, que contará com a participação de dez seleções registradas no departamento especializado da FPF, presidido por Marcio Falcão. A competição tem o respaldo de Ricardo Gluck Paul, presidente da entidade, que garantiu total apoio ao certame do futebol do interior durante a sua gestão administrativa.

A primeira rodada está assim constituída: dia 8- Bom Jesus x Marabá; 9/10: São Domingos x Itupiranga; 11/10: Canaã dos Carajás x Curionópolis e no dia 13/10, atuarão as seleções de Parauapebas x Eldorado dos Carajás.

Para incrementar este ano o Campeonato do Interior, inclusive com aprovação de Ricardo Gluck Paul e dos presidentes das ligas, os novos dirigentes da Diretoria de Futebol do Interior da Federação (DFI/FPF), dividirão as seleções em grupos nas fases classificatórias, e apenas os campeões dos grupos virão para Belém disputar o título da competição com apoio da FPF. Os grupos são esses: Macro Região Sul; Extremo Sul; Lago de Tucurui, Metropolitana, Região Baixo Tocantins/Belém-Brasília; Nordeste do Salgado; Região Oeste; Região Norte e Marajó.

Na última terça-feira, 21, ocorreu a reunião do Departamento do Interior, presidida por Márcio Falcão, com assessoramento do diretor de Competições Josias Vera de Moraes, Daniel Lobo, presidente da Liga de Colares, e D’vandro Oliveira, Adjunto do departamento especializado. Vários assuntos importantes foram tratados e aprovados destinados ao Campeonato do Interior deste ano, que promete resgatar a imagem da negatividade da competição, sobretudo, a nível de organização e credibilidade do campeonato.

Em razão da péssima situação financeira em que se encontra a FPF, as despesas de arbitragens e delegados correrão por conta da seleção, quando for mando do jogo.

“Nós fizemos essas divisões dos grupos das seleções para evitar mais despesas aos dirigentes das ligas, principalmente, com relação aos deslocamentos de viagens para outras cidades e acreditamos que tudo será finalizado com sucesso após o término do Campeonato deste ano”, disse Márcio Falcão.

Imagem: Nonato Batista