FPF divulga Comissão de Estudos para elaboração do novo regulamento do Esporte Brasileiro

Para colaborar incansavelmente para um melhor futuro relacionado ao futebol brasileiro, a Federação Paraense de Futebol – FPF, por meio de seu presidente Ricardo Gluck Paul, divulgou os seis membros que irão compor a Comissão de Estudos do Futuro destinado ao novo marco do Relatório do Esporte Brasileiro, oriundo da PL número 1.825/2022.



Dentre os integrantes nomeados pelo presidente da entidade especializada do futebol, estão o advogado e ex- presidente do Tribunal de Justiça Desportiva da FPF, Mário Célio Costa Alves Filho e o atual Diretor-Jurídico da FPF, Manuel André Cavalcante de Souza e os demais membros são João Paulo Mendes, Leonardo Norat, Victória Oliveira da Silva e Ewerton Pereira Santos.

Eis na íntegra o teor da portaria expedida pelo presidente Ricardo Gluck Paul: