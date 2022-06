FPF divulga edital convocando para eleição da nova diretoria

O mundo desportista do Estado do Pará foi tomado de surpresa na noite de ontem, terça-feira, 31/05, quando a presidente em exercício da Federação Paraense de Futebol – FPF, Maria Graciete Souza Maués publicou a portaria 007/22 que convoca a Comissão Eleitoral para, novamente, tentar organizar a eleição da diretoria a partir de uma Assembleia Geral na instituição. Há um imbróglio jurídico envolvendo as chapas postulantes ao cargo, o que já fez a eleição ser adiada ao menos duas vezes. Entretanto, desta vez, ao que parece, a eleição vai mesmo ser realizada no salão nobre do Pará-Clube, no bairro da Pedreira, em Belém.



A comissão será formada pelos advogados Marcelo Leando da Silva Amaral, Jaciel de Moraes Papaléu Paes e Iago Felipe Xavier Simões, que deverão convocar a Assembleia Geral Extraordinária da FPF, na qual serão informados os trâmites para a eleição, assim como, a data do pleito, abertura do processo eleitoral para inscrição de chapas, entre outras providências.



De acordo com informações de bastidores, não havia qualquer comentário ou expectativa da medida até o final da tarde; tudo parecia normal. No meio da noite, a portaria foi publicada no site da FPF como uma bomba que pegou a todos de surpresa.

Graciete Maués foi procurada pela reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ, porém, ainda não respondeu sobre os próximos passos e suas expectativas, ela que também é presidente da Tuna Luso Brasileira, de onde está licenciada enquanto responde pela presidência interina da FPF.



Imagem: Nonato Batista/Ronabar