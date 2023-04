FPF divulga nota lamentando episódios registrados antes do jogo entre Remo e Corinthians

A Federação Paraense de Futebol – FPF, divulgou na noite de ontem, quinta-feira, 13, nota em que lamenta a morte do torcedor do Corinthians Rafael Merenciano durante os atos violencos ocorridos nas cercanias do Mangueirão na noite de quarta-feira, 12, dia em que se realizou a partida de ida entre Clube do Remo e Cortinthians pela abertura da terceira fase da Copa do Brasil.

Para começar, a nota, que é assinada pelo presidente da FPF, Ricardo Augusto Lobo Gluck Paul, diz que a instituição, como filiada à Confederação Brasileira de Futebol – CBF, é a promotora e organizadora dos eventos da Copa do Brasil em Belém. No entanto, o Clube do Remo, como mandante de campo e órgãos públicos envolvidos, devem esclarecer os episódios ocorridos, tais como o fechamento precoce dos portões do Mangueirão, impedindo dezenas de torcedores com ingressos de ingressarem no estádio para assistirem ao jogo entre o clube paraense e o clube paulista.

Segundo a FPF, “eventos de grande porte precisam de planejamento prévio” e que o “roteiro de providências é previsto na legislação pertinente e contam com a participação dos diversos atores envolvidos na partida, entre os quais os órgãos de segurança pública”.

Diz a nota que os funcinários da FPF tiveram sua segurança física ameaçada pelos torcedores revoltados por serem barrados, sendo expostos, portanto, de forma “irresponsável e perigosa” e que é necessário identificar de quem partiu a ordem para fechar os portões antes do prazo e por que isso aconteceu.

Por fim, a FPF “lamenta profundamente o falecimento do torcedor do Corinthians e se solidariza com familiares e amigos. Que os responsáveis sejam identificados e punidos na formada lei”.

Imagem: Arquivo