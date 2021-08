FPF divulga tabela da Segundinha do Parazão com clássico de Parauapebas logo na primeira rodada

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou a tabela de jogos da Segundinha do Parazão. Logo na primeira rodada, Parauapebas e Atlético Paraense vão se enfrentar no chamado “Clássico dos Minérios”, em partida que deverá ser confirmada para o Estádio José Raimundo Roseno Araújo, o Rosenão, no dia 16 de outubro, duelo válido pelo Grupo E da competição estadual.

Além de PFC e CAP, a chave ainda é composta por Cametá e Santos Athlético da cidade de Moju, sendo um dos caçulas da competição. Segundo o regulamento da Segundinha do Parazão, a primeira fase será disputada em jogos de ida e volta e apenas o primeiro colocado do grupo avança para as quartas de final, ou ainda, os dois melhores colocados envolvendo todos as chaves, com exceção ao Grupo A.

Ao longo da história da rivalidade do futebol profissional do município, as duas equipes se enfrentaram apenas duas vezes pela mesma Segundinha do Parazão. Em 2019, a partida terminou com o placar de 1 a 1 e na competição estadual de 2020, o Parauapebas Futebol Clube venceu o Clube Atlético Paraense, por 2 a 0, com ambas as partidas disputadas no Estádio Rosenão.

“Toda a tabela é boa, você que faz a tabela. Eu sou muito favorável que nas cidades e nos estados tenham clássicos. O clássico alimenta a rivalidade, que alimenta a cidade, e se a gente alimentar esse clássico local, daqui a pouco ele vira estadual. Vai ser tratado com a mesma responsabilidade de como jogar contra o Cametá e contra o Santos, mas é evidente que tem que tratar como clássico local e exige concentração, atenção, respeito e muito foco, e é para isso que estamos trabalhando”, afirmou Luís Carlos Cruz, técnico do Parauapebas Futebol Clube.

Jogos do Parauapebas na 1ª fase da Segundinha do Parazão:

1ª rodada: Atlético Paraense x Parauapebas (16/10 com hora e local a confirmar)

2ª rodada: Parauapebas x Cametá (20/10 com hora e local a confirmar)

3ª rodada: Parauapebas x Santos (24/10 com hora e local a confirmar)

4ª rodada: Parauapebas x Atlético Paraense (data, hora e local a confirmar)

5ª rodada: Cametá x Parauapebas (data, hora e local a confirmar)

6ª rodada: Santos Athlético x Parauapebas (data, hora e local a confirmar)

Por Fábio Relvas / Foto: Déo Martins

Fonte: Blog Zé Dudu