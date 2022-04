FPF: imbróglio

Duas chapas concorrem à eleição da nova diretoria da Federação Paraense de Futebol, mas, enquanto continuar o imbróglio jurídico que tem suspendido, via liminares, a realização do pleito, Paulo Romano e seus Vices-Presidentes Mario Ferreira Santana e Ana Bororó não vão enfrentar Ricardo Gluck Paul e seus vices-presidentes Ricardo Oliveira e Reginaldo Souza, que lideram as duas chapas e vão disputar a preferência do eleitorado.