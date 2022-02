FPF institui o Departamento de Futebol Feminino e empossa diretor

O sonho acalentado destinado ao futebol feminino pelos clubes paraenses aconteceu ontem à tarde, com a Federação Paraense de Futebol criando o Departamento de Futebol Feminino, e empossando o desportista Ivanildo Cardoso como diretor.



O novo departamento foi criado por meio de portaria expedida pela presidente da Federação, Graciete Maués. Inclusive, ela prometeu total apoio com objetivo de soerguer esse esporte no cenário nacional, pois reconhece as dificuldades das agremiações paraenses em participar desse esporte feminino.

A solenidade foi bastante concorrida e encheu o auditório da FPF. Algumas atletas e dirigentes de clubes parabenizaram Glaciete Maués por resgatar essa modalidade que brilhou nacionalmente na década de 70, ao comando do saudoso desportista Francisco Bastos, o famoso “Detetive Bastos”.



Diversas autoridades participaram do ato solene atendendo o convite da entidade especializada que, a partir de agora, envidará esforços para soerguer o futebol feminino não apenas a nível de Estado do Pará, como a nível nacional.

Imagem: Reprodução/G1