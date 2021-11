FPF participa do encerramento dos campeonatos organizados pelas ligas do interior

A diretoria da Federação Paraense de Futebol (FPF) começa a fazer uma série de visitas às ligas esportivas no interior do Estado do Pará, com a finalidade de colaborar com a programação de encerramento do calendário de atividades deste ano dessas entidades filiadas. As visitas foram solicitadas pelas diretorias das ligas.

Segundo o presidente da FPF, Adelson Torres, os calendários das ligas estão se encerrando com as decisões dos campeonatos locais organizados pela entidades filiadas. Ontem, quinta-feira, 04, Torres esteve nos municípios de Santa Isabel do Pará e São Francisco do Pará. Nesta sexta-feira, 05, a diretoria visita as ligas de Santarém Novo e Salinas, no nordeste do Pará.

Amanhã, sábado, 06, encerram as visitas ao lado do diretor do Interior, Mario Ferreira, prestigiando a programação esportiva da Liga de São João de Pirabas.

Já o vice-presidente da Federação, Maurício Bororó, acompanhado da esposa Ana Figueiredo e do diretor-adjunto, Mauro Santos, vai prestigiar amanhã a decisão do campeonato da Liga do Acará, enquanto Carlos Vilhena vai representar a FPF na decisão do campeonato sub-15, promovido pela Liga de Curuçá, todos no nordeste do Pará.

