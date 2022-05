FPF promove palestra sobre a seriedade do futebol para treinadores e dirigentes de clubes

A Federação Paraense de Futebol -FPF, através de sua presidente interina Glaciete Maués, promoveu, onte, quinta-feira, 12, a palestra “Futebol é coisa séria”, direcionada a treinadores e dirigentes de clubes, tendo como palestrante o ex-treinador Nivaldo Andrade.



O especialista passou por vários clubes e, hoje, está vinculado à Confederação Brasileira de Futebol – CBF, na função de Agente de Jogador. Coube à presidente da FPF Glaciete Maués abrir os trabalhos com a apresentação do palestrante. Ela falou da importância de um evento esta magnitude em prol do futebol paraense.



Com muita propriedade e seguro de suas palavras, Nivaldo Andrade destacou a importância das escolhinhas dos clubes para formação de seus atletas de base que acabam rendendo muito aos clubes sob todos os aspectos. Disse, também, que o “futebol é tão sério atualmente que os treinadores e dirigentes deviam se profissionalizar mais para saberem realmente quem são os jogadores que serão contratados, seus perfis, posto que o atleta tem de ser profissional, não deve ter envolvimento com histórias que desabonem sua conduta como jogador e devem estar realmente preparados para o que ofertam de seus serviços por preços bastante convidativos”.

Ao final, Nivaldo Andrade disse que está à disposição dos treinadores e dirigentes de clubes paraenses para tirarem quaisquer dúvidas até segunda-feira à noite, quando embarca de Belém para outra missão.



Imagem: Nonato Batista/Ronabar