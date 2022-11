FPF resgata fato inédito para o Futebol Amador em todo o Pará

Ainda repercute pelos quatros cantos da cidade a aprovação do projeto conquistado pela Federação Paraense de Futebol -FPF, em parceria a OPA Brasil, que irão promover a Copa Super 17 em 2023, envolvendo 104 equipes, abrangendo todas Regiões do Estado, num fato inusitado para o futebol do Interior. O evento será custeado por meio de recursos captados com a importância de R$ 2,5 milhões.



O Projeto já aprovado pelo Ministério da Cidadania, Secretaria de Esporte, Secretaria Nacional de Incentivo e Fomento ao Esporte tem o número 71000.083710/2022-29 e valor solicitado inicialmente de R$ 2.515.560,00, tendo valor sugerido para Autorização de Captação de Recursos de 2.335.560,00, segundo informou o presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul.



Com aprovação do projeto na Lei Federal de Incentivo ao Esporte, está garantida a renúncia fiscal de empresas e pessoas físicas interessados em doar parte do Imposto de Renda devido.

Para o presidente Ricardo Gluck Paul, esse projeto tem como objetivo de descobrir novos valores que existem nos Municípios do Estado que venham brilhar no cenário Nacional e Internacional.

“Esse nosso sonho já existia desde a nossa campanha e somente com a nossa idealização, em parceria com Opa Brasil, poderíamos resgatar nosso futebol do interior junto às ligas, visando incrementar todas competições perante as ligas filiadas à Federação Paraense de Futebol, pois, vi de perto das dificuldades dos presidentes das ligas e clubes em realizar suas competições e esse projeto vamos alavancar com entusiasmo o futebol do Interior, pois, todos custos serão financiados pelo projeto FPF e Opa Brasil”, disse o presidente da FPF, muito entusiasmado.

COPA SUPER 17

Ricardo Gluck Paul adiantou para o mês de maio de 2023 o início da Copa Super 17, que, deverá se estender até a primeira quinzena de setembro, envolvendo, seleções municipais em 12 sedes que terão entre 8 e 12 equipes cada, dependendo da região. Os confrontos da segunda fase serão regionalizados, enquanto a terceira fase ocorrerá em Belém, com os vencedores de cada região.



O formato de disputa ficou assim estabelecido: Primeira Etapa- Ligas Municipais; Segunda Etapa: Conferências Regionais entre Seleções Municipais e a Terceira Etapa: Quadrangular com os campeões regionais. As equipes não terão nenhum custo nas competições, como bolas, premiações, material esportivo, logística de jogo, arbitragem, ambulâncias, deslocamento terrestre e aéreo, pois, segundo declarações do Roberto Ramalho, Diretor Executivo da Opa Brasil, as equipes terão custo zero durante suas participações nas competições.

A próxima etapa do projeto é conseguir a captação desses recursos da parceria da FPF e Opa Brasil, instituição sem fins lucrativos e que desenvolve projetos esportivos no Pará.



Imagem: Nonato Batista/Ronabar