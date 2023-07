FPSK realiza etapa paraense do circuito estadual de skate na cidade de Salinas

A cidade de Salinópolis, na região do Salgado, no Estado do Pará, conhecida pelas suas belas praias propícias ao surf, foi palco da primeira etapa do Circuito Paraense de Skatelongboard [CPSL], também conhecido como surf no asfalto. O evento, na nova orla do Maçarico, foi uma verdadeira sessão dos sonhos de ‘Drop’ para os adoradores de ladeira da orla.

O circuito, sob a homologação da Federação Paraense de Skate – FPSK, contou com o incentivo da prefeitura da cidade e suas secretarias, além da participacão da comissão técnica da Confederação Brasileira de Skate – CBSK, com destaque para a skatista tri campeã Sul-Americana Jessica Amorim.

Atletas das cidades paraenses de Belém, Ananindeua, Igarapé-Açu, Primavera, Castanhal, Salinas e de estados como Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará abrilhantaram ainda mais o “camp”.

O programa teve um extenso cronograma, iniciou na sexta-feira (1, com a abertura oficial na Casa Azul, continuou no sábado (2) ao pôr sol na Flow House e no domingo (3), após a “festa na ladeira” foi realizada à premiação no Garage ao comando do DJ Marcelo Paulista).

O Skatelongboard foi uma grande confraternização do início ao fim, com um público presente e participativo. O skate em Salinas foi uma vibe incrível que só o Skateboard consegue proporcionar.

A segunda etapa do CPSL ocorre no próximo dia 9 no município de Tucurui. O torneio na cidade da energia é válido como a 1° etapa do Circuito Brasileiro de Skate Longboard.

“ É isso mesmo galera, atletas de todos os lugares do país estarão na “cidade da energia” para mais essa grande disputa”, avisa Mauro Abelha, presidente da Federação Paraense de Skate [FPSK]. ‘ Finalizamos com a perfeita fala do diretor de eventos da FPSKT Dudu Sardo, pois ninguém faz nada sozinho”, completou.

Zenilson Nóbrega, da equipe administrativa do prefeito Kaká Sena, participou das premiações aos skatistas. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagens: FPSK/Divulgação