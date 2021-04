Framboesa de Ouro 2021: Veja os vencedores do “Oscar dos piores”

O Framboesa de Ouro é a premiação que celebra os piores filmes do ano e foi criada como uma paródia do Oscar, pelo publicitário de Hollywood John Wilson. Os ‘vencedores’ de 2021 foram revelados um dias antes do Oscar, no último sábado (24). Entre os destaques estão o filme Music, que ganhou três categorias, e Dolittle, de Robert Downey Jr., vencedor da categoria de Pior Remake, Cópia ou Sequência.

O filme erótico 365 Dias, da Netflix, lançado no ano passado e muito criticado pelo público, ganhou o prêmio de pior roteiro. Confira a lista completa:

PIOR FILME

365 Dias

Absolute Proof

Dolittle

A Ilha da Fantasia

Music

PIOR ATOR

Robert Downey Jr. (Dolittle)

Mike Lindell (Absolute Proof)

Michele Morrone (365 Dias)

Adam Sandler (O Halloween do Hubie)

David Spade (A Missy Errada)

PIOR ATRIZ

Anne Hathaway (A Última Coisa Que Ele Queria e Convenção das Bruxas)

Katie Holmes (Boneco do Mal 2 e O Segredo: Ouse Sonhar)

Kate Hudson (Music)

Lauren Lapkus (A Missy Errada)

Anna-Maria Sieklucka (365 Dias)

PIOR ATOR COADJUVANTE

Chevy Chase (TheVery Excellent Mr. Dundee)

Rudy Giuliani (Borat: Fita de Cinema Seguinte)

Shia LeBouf (The Tax Collector)

Arnold Schwarzenegger (A Máscara de Ferro)

Bruce Willis (Breach, Hard Kill e Sobrevivendo à Noite)

PIOR ATRIZ COADJUVANTE

Glenn Close (Era Uma Vez um Sonho)

Lucy Hale (A Ilha da Fantasia)

Maggie Q (A Ilha da Fantasia)

Kristen Wiig (Mulher-Maravilha 1984)

Maddie Ziegler (Music)

PIOR COMBINAÇÃO

Rudy Giuliani & Ziper da Sua Calça (Borat: Fita de Cinema Seguinte)

Robert Downey Jr & Seu Péssimo Sotaque Galês (Dolittle)

Harrison Ford & O Cachorro de Computação Gráfica (O Chamado da Floresta)

Lauren Lapkus & David Spade (A Missy Errada)

Adam Sandler & Sua Voz de Simplória e Desagradável (O Halloween de Hubie)

PIOR DIRETOR

Charles Band (pelos três filmes de Barbie & Kendra)

Barbara Bialowas & Tomasz Mandes (365 Dias)

Stephen Gaghan (Dolittle)

Ron Howard (Era Uma Vez um Sonho)

Sia (Music)

PIOR ROTEIRO

365 Dias

Os três filmes de Barbie & Kendra

Dolittle

A Ilha da Fantasia

Era Uma Vez um Sonho

PIOR REMAKE, CÓPIA OU SEQUÊNCIA

365 Dias (Remake/cópia polonesa de 50 Tons de Cinza)

Dolittle (Remake)

A Ilha da Fantasia (Remake/Reinvenção)

O Halloween de Hubie (Remake/Cópia de O Bobo e a Fera)

Mulher-Maravilha 1984 (Sequência)

Fonte: Pleno News

Por: Monique Mello