França se recupera, vira e goleia a Austrália na Copa do Mundo

A França superou o alto número de desfalques e começou a Copa do Mundo do Catar em grande estilo. Nesta terça-feira, a seleção francesa goleou a Austrália por 4 a 1 no Al Janoub Stadium, pela primeira rodada do Grupo D . O time da Oceania até saiu na frente, com Goodwin, mas Rabiot, Giroud (2) e Mbappé garantiram a vitória dos Le Bleus.

Com o resultado a seleção francesa assumiu a ponta do Grupo D, com três pontos. A Austrália, por sua vez, está na lanterna. Dinamarca e Tunísia, que ficaram no zero a zero mais cedo, estão empatados no meio da tabela.

A PARTIDA

Atual campeã do mundo, a França começou o jogo com um susto. Logo aos oito minutos, Leckle recebeu pelo lado direito, passou por Lucas Hernández e cruzou rasteiro para Goodwin estufar as redes de Lloris. No lance, vale destacar, o lateral-esquerdo da seleção francesa se machucou sozinho e precisou ser substituído pelo irmão, Theo Hernández.

Mesmo atrás do placar, a França mostrou resiliência e construiu a virada num intervalo de cinco minutos. Aos 26, a Griezmann bateu escanteio na área, mas a zaga australiana cortou. A bola caiu na intermediária e chegou até Theo Hernández. O lateral, então, cruzou na medida para Rabiot, que apareceu livre para cabecear e deixar tudo igual.

Aos 31, Rabiot pressionou a saída de bola da Austrália e recuperou a posse já próximo à área. Mbappé ficou com ela e deu de calcanhar para Rabiot. O volante invadiu a área pelo lado esquerdo e tocou na media para Giroud. Sem goleiro, o centroavante só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes.

A França, aliás, poderia ter ampliado a vantagem antes do intervalo. Nesse cenário, a melhor oportunidade veio com Mbappé, que teve uma chance dentro da pequena área, mas isolou. O gol perdido, inclusive, quase fez falta. No lance seguinte, a Austrália respondeu e colocou uma bola que parecia despretensiosa na trave.

A seleção francesa voltou com a mesma intensidade para a etapa complementar e transformou a vitória em goleada. Aos 22, Dembélé pegou a sobra de bola pelo lado direto e cruzou na medida para Mbappé fazer o terceiro de cabeça. Três minutos depois, Giroud fez o quarto. Mbappé partiu em velocidade pelo lado esquerdo e levantou bola na área para o centroavante, que não desperdiçou a oportunidade.

Cabe lembrar que, antes desse momento avassalador, a França já estava muito perto de ampliar a vantagem. Griezmann, por exemplo, só não guardou o seu antes dessa sequência de dois gols porque Behich apareceu para fazer o corte em cima da linha.

