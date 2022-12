França vence Marrocos e decide final da Copa do Mundo contra Argentina

A França garantiu vaga para enfrentar a Argentina na decisão da Copa do Mundo. Nesta quarta-feira, os Bleus conquistaram a classificação ao vencer Marrocos por 2 a 0 no Al Bayt Stadium, em partida válida pela semifinal do Mundial. Theo Hernández e Kolo Munai marcaram os gols da partida.

A final da Copa do Mundo do Catar acontece no próximo domingo, às 12h (de Brasília), no Lusail Stadium. Tanto a França quanto a Argentina buscarão o tricampeonato mundial.

Já Marrocos disputará o terceiro lugar contra a Croácia. As duas seleções se enfrentarão no sábado, às 12h (de Brasília), no Estádio Khalifa Internacional.

O JOGO

Com apenas cinco minutos de partida, a França aproveitou um vacilo defensivo do Marrocos para inaugurar o placar no Al Bayt Stadium. Primeiro, Varane enfiou boa bola para Griezmann pelo lado direito. O zagueiro El Yaimiq, por sua vez, tentou fazer a interceptação, mas não alcançou a bola, o que permitiu o camisa 7 francês entrar na área com liberdade e tocar para Mbappé. O atacante tentou a finalização por duas vezes, e a bola caiu nos pés de Theo Hernández. Livre na área, o lateral-esquerdo ajeitou o corpo e bateu de primeira para estufar as redes do goleiro Bounou.

A seleção africana não se abateu com o gol sofrido logo cedo, foi para cima dos Bleus e passou perto do empate quatro minutos depois. Ounahi recebeu no meio-campo, avançou e finalizou no canto esquerdo da meta francesa. Entretanto, o goleiro Hugo Lloris se esticou para fazer uma grande defesa.

Esse começo de jogo animado foi uma mostra do que estava por vir. Posteriormente, a França ainda teve mais duas chances claras de ampliar a vantagem – em uma delas, Giroud acertou um chute na trave. Nos minutos finais do primeiro tempo, Marrocos chegou a colocar uma bola na trave, numa finalização de bicicleta de El Yamiq.

Já no segundo tempo, durante praticamente 20 minutos, Marrocos ditou o ritmo e bombardeou a área da França com toques de bola e infiltrações. Os Leões de Atlas criaram boas chances de marcar, mas ficaram devendo nas finalizações.

Os Blues, que só se defendiam, começaram a respirar no jogo depois da entrada de Thuram no lugar de Giroud. Os franceses ganharam ainda mais velocidade no ataque e finalmente passaram a incomodar Marrocos.

Nesse cenário, a França ampliou a vantagem e garantiu a vitória. Após tabelar com Thuram, Mbappé fez boa jogada individual pelo lado esquerdo e finalizou. A bola desviou e caiu nos pés de Kolo Munai, que tinha acabado de entrar. Dentro da pequena área, o atacante finalizou e fez o segundo dos Bleus.

