Francisco Pio, fundador das lojas Visão, morre na manhã desta terça-feira em Belém

Faleceu na manhã desta terça-feira, 25, em Belém, o fundador da rede de lojas Visão, Francisco Pio. A causa da morte, segundo informações de familiares, foi falência múltipla dos órgãos. O velório ocorre em uma capela particular na Avenida José Bonifácio, na capital paraense, e o sepultamento será em um cemitério particular localizado na rodovia BR-316.

“O Pio foi um pioneiro no início dos anos 80, quando ele transformou seu empreendimento na maior loja de confecção masculina do Pará. Após ele ter ido para a Travessa Padre Eutíquio, em Belém, o seu pioneirismo se tornou maior ainda, pois foi a primeira vez que uma loja deu origem a um shopping center, na época Iguatemi e hoje Pátio Belém”, contou, em tom de saudade, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Lojistas de Belém (Sindilojas), Joy Colares.

Fonte: RomaNews / Crédito: Arquivo pessoal