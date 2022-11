Fraude nas urnas? Alexandre de Moraes diz que tema “acabou faz tempo”

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes , disse nesta quinta-feira (10) que o debate sobre suposta fraude nas urnas eletrônicas “acabou faz tempo”. O posicionamento do ministro ocorreu após o Ministério da Defesa afirmar que o relatório das Forças Armadas não exclui a chance de ter ocorrido problemas no sistema eleitoral brasileiro.

A declaração de Moraes ocorreu depois de uma sessão do TSE. Questionado por jornalistas sobre qual era a opinião dele sobre o tema e se a nota do Ministério da Defesa esticaria a discussão sobre o assunto.

Na parte da manhã, o Ministério da Defesa publicou um comunicado dizendo que o relatório entregue ao TSE, “embora não tenha apontado, também não excluiu a possibilidade da existência de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022”.

Segundo o documento entregue pela pasta, o objetivo é “evitar distorções do conteúdo do relatório”. O ministério reforçou que o relatório apontou “importantes aspectos que demandam esclarecimentos”.

Na última quarta (9), a Defesa entregou ao TSE o relatório sobre as eleições 2022 e as urnas eletrônicas. O conteúdo do documento diz que não foram encontradas irregularidades no processo eleitoral. Também relatou que os boletins de urna impressos seguiram a conformidade com os dados disponibilizados pela Corte Eleitoral.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral divulgou uma nota e relatou que o relatório foi visto com “satisfação” e agradeceu pelas sugestões. Moraes ainda destacou que a fiscalização das Forças Armadas só reforçou que não há fraude no sistema eleitoral brasileiro.

Alexandre de Moraes foi elogiado por Lula

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou o trabalho feito por Alexandre de Moraes. O elogio do petista ocorreu durante discurso para aliados em Brasília nesta quinta. Ele relatou que vai respeitar a independência entre os Poderes e chamou o ministro de “homem de comportamento exemplar”.

“O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que teve uma coragem estupenda, que é um homem que teve um comportamento exemplar, que é orgulho de todo o Brasil, e não me importa se o Alexandre de Moraes é conservador ou progressista, ou de direita, de centro, o que importa é que ele foi de muita coragem, de muita dignidade na lisura e no compromisso de dirigir essas eleições”, falou Lula no Centro Cultural Banco do Brasil.

O presidente eleito visitou os ministros do Supremo Tribunal Federal e os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), na última quarta (9). Ele relatou que as conversas foram fundamentais para sinalizar um aceno de “paz”.

“Eu vim visitar as instituições para provar a partir de agora vocês vão ter paz porque eu vou ser respeitado, porque esse país vai voltar a civilidade”, comentou Lula.

O comportamento do presidente eleito é um contraponto ao governo Bolsonaro (PL). Nos últimos quatro anos, o atual chefe do executivo federal entrou em guerra diversas vezes com o Congresso Nacional e com o Supremo, principalmente contra Alexandre de Moraes.

Fonte: IG/Foto: Alexandre de Moraes, presidente do TSE