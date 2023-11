Fred é assaltado no Rio após jogo do Fluminense no Maracanã

O ex-atacante Fred Guedes sofreu um assalto à mão armada, na madrugada desta quinta-feira (23), em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O atual diretor de planejamento do Fluminense chegava de carro em sua residência, quando foi abordado por três criminosos.

Um vídeo de câmera de segurança divulgado nas redes sociais mostra o momento em que um segundo automóvel, na cor branca, se aproxima. Três homens armados saem do veículo, e um deles chega a apontar a arma na cabeça do ídolo tricolor.

Ainda de acordo com as imagens, Fred deita no chão e se levanta apenas após os bandidos irem embora, levando seu carro e o celular.

Fred estava retornando do Maracanã, após a vitória do Fluminense sobre o São Paulo, com um placar de 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. O ex-jogador está bem e o time carioca não se pronunciou.

Câmeras de segurança flagraram o momento aonde o Fred é assaltado na zona sul do Rio De Janeiro. Fred chega a se jogar no chão e parecia bem assustado. pic.twitter.com/v11xNtkaWK — Central do Flu🇭🇺23🏆 (@CentralFlu02) November 24, 2023

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/ANDRE COELHO