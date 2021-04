Fred sobe ao pódio de maiores artilheiros brasileiros na Libertadores

Fred continua a galgar posições na lista dos maiores artilheiros da Copa Libertadores. Já no panteão dos maiores goleadores do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, o ídolo tricolor agora chegou ao pódio entre os brasileiros na principal competição do continente.

No futebol brasileiro, Fred é o goleador de maior relevância na história recente. Os números não deixam mentir, basta ver que Fred é o 4º maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, a dois de se tornar o segundo, igualando Romário.

Como se não bastasse tal fato no Brasileirão, na Copa do Brasil, Fred também está na cola do Baixinho. Faltam dois gols para o atacante do Fluminense se tornar o maior goleador da história.

Agora, na Libertadores, Fred entrou no pódio. A primeira posição ainda permanece distante, mas com a média atual não é uma meta impossível para o veterano. Confira quem são os principais goleadores brasileiros no torneio.

