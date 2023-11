Frente Parlamentar da COP30 realiza o primeiro encontro na Alepa

Os itens da pauta da reunião foram lidos e aprovados e ficou decidido que os parlamentares mandariam para o grupo de whatsapp da Frente as sugestões para incluir no plano de ação para o biênio 2024/2025. O intuito é colaborar com a execução dos trabalhos que antecedem o grande evento ambiental.

O presidente da mesa, deputado Lu Ogawa, franqueou a palavra a cada parlamentar. Eles dissertaram sobre pontos importantes, como segurança pública, conflito fundiário, bioeconomia, aquecimento global, infraestrutura e divisão dos trabalhos por região e tema.

A deputada Ana Cunha(PSDB) lembrou que a COP será uma grande vitrine para o Estado e que é importante debater e avaliar situações atuais como as regiões que nunca tiveram ocorrências de secas e enchentes, mas hoje são alvos dessas alterações climáticas. ”Queremos a nossa Amazônia de uma maneira sustentável e o equilíbrio ambiental”, disse.

O deputado Coronel Neil falou que é necessário trabalhar mais a parte da segurança pública para dar a sensação de tranquillidade aos turistas ao transitar pelas ruas, além de inserir no plano de ação treinamentos para fortalecer essa área.

O deputado Carlos Vinicios disse que a COP é a oportunidade de valorizar o Estado, aproveitando o evento para criar ações que venham impactar e promover mudanças na vida da população paraense.

Já o deputado Iran Lima lembrou que o Pará é um feudo político e os crimes ambientais precisam ser coibidos, criando projetos de assentamento e chamando os prefeitos para suas responsabilidades. “Alguns gestores ficam dependendo do Incra para tudo e não agem como deveriam e essas soluções a gente precisa debater”, disse.

Eliel Faustino ressaltou que o maior problema do Pará, atualmente, é a questão fundiária, e que essa deve ser uma questão prioritária para a Frente. Outros parlamentares complementaram a fala, concordando com a sinalização do deputado sobre a problemática. Essas e outras questões serão apreciadas nas próximas reuniões, após a coleta de sugestões que deverão ser encaminhadas ao grupo.

Imagem: Baltazar Costa (AID/Alepa)