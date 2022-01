Frentista é preso com 4.500 comprimidos de ecstasy em Marabá

A equipe da Companhia Independente de Missões Especiais da Polícia Militar (1ª CIME) de Marabá, apreendeu na manhã desta sexta-feira (28), 4.500 comprimidos de anfetamina – também conhecida como ecstasy – que seria comercializada. O valor total da droga passa dos R$ 112 mil.

Marcelo Marques da Cruz, 42 anos, foi autuado em flagrante. De acordo com o cabo Dias, que comandou a ação, a guarnição estava passando pelo Terminal Rodoviário do KM 6, na Nova Marabá, quando avistou um veículo e um casal em atitude suspeita. “Quando retornamos, ele percebeu e tentou fugir por de trás do terminal”, disse.

Ao ser questionado pelos policiais, Marcelo a princípio informou que a caixa dentro do carro era uma peça de automóvel, que tinha vindo da cidade de Araguaína, no Tocantins.

“Quando pedi pra abrir a caixa, ele se mostrou surpreso ao ver que havia substância entorpecente. Após uma conversa, ele assumiu que havia comprado a droga para comercializar no posto de gasolina onde trabalha como frentista”, explicou o cabo, detalhando que a mulher que estava acompanhada de Marcelo, Jane de Jesus Pedrosa, será ouvida como testemunha.

A polícia acredita que esse produto possa não ser totalmente de Marcelo, e crê que ele esteja fazendo o papel de atravessador. Cada comprimido foi comprado por R$ 15 e seria comercializado por R$ 25, totalizando um valor de R$ 112.500,00. “É um valor bastante alto para que ele possa ter comprado sozinho”.

Marcelo Marques foi levado para a 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, para que os procedimentos cabíveis possam ser tomados.

Por: Ana Mangas

Fonte: Correio de Carajás