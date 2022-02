Frequentadores do Parque do Utinga são alertados ao uso de equipamentos sonoros

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (IDEFLOR-Bio), responsável pela gestão do Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna”, alerta aos frequentadores do parque sobre o uso de aparelhos sonoros. O barulho excessivo de equipamentos sonoros causa estresse e interfere diretamente no modo de vida dos animais que vivem livres no parque estadual, sendo assim so é permitido o uso de fone de ouvidos.

O Parque do Utinga é considerado símbolo á proteção da biodiversidade, na área urbana da Região Metropolitana de Belém (RMB), nele habita diversas espécies de animais silvestres da fauna brasileira, como por exemplo a capivara, cutia, bicho-preguiça, macaco, tucano, jacuraruru, que são constantemente avistados na via e arredores do Parque.

De acordo com o biólogo do IDEFLOR-Bio, Rubens Aquino, além do barulho sonoro causar estresse, espanta o animal do seu habitat natural, interfere na comunicação entre as espécies, que ao serem expostos a ruídos constante, mudam a forma de interação entre si.

Os animais fazem o uso do som, desde para encontrar um companheiro, buscar alimentos, evitar predadores, transmigrar e outros.

Os pássaros são um exemplo, eles precisam mudar a frequência do canto para serem ouvido por outros animais, o comportamento é alterado em razão de exposição constitua a barulhos sonoros, relatou o biólogo.

“O ideal é deixar o som de lado e contemplar as belezas cênicas do Parque do Utinga e ouvir os sons da natureza. O parque é uma Unidade de Conservação (UC) criado com o objetivo de preservar ecossistemas naturais de relevância ecológica e beleza cênica, estimular a realização de pesquisas científicas e, além disso, incentivar o desenvolvimento de atividades de educação ambiental, incluindo o turismo ecológico. A visitação pública é permitida e incentivada, porém as normas e restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade, devem ser cumpridas, cujo objetivo é a preservação das riquezas naturais de nosso Estado”, destacou a Presidente do IDEFLOR-Bio, Karla Bengtson.

Foto: Divulgação