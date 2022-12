Frequentadores do Restaurante Popular, da Prefeitura de Belém, se emocionam com festa natalina

O Restaurante Popular Desembargador Paulo Frota, da Prefeitura de Belém, preparou uma programação especial de Natal que contou com cardápio diferenciado e apresentação do Coro Vozes em Movimento, organizado pela Secretaria Municipal de Administração (Semad), no almoço desta sexta-feiras, 23.

O público que frequenta o espaço também conferiu um cardápio especial, de frango com ervas, e recebeu como brinde as cocadas produzidas por alunas do programa de qualificação profissional Donas de Si, realizado por meio do Banco do Povo de Belém.

Emoção

A apresentação do coro emocionou alguns presentes, com o repertório de música popular paraense e brasileira, de músicas natalinas e louvores.

Alguns frequentadores demonstraram estar emocionados. “Muito linda e maravilhosa (a programação), coisa boa. Lindo o coral. O almoço está maravilhoso! Somos gratos. Que Deus dê um feliz Natal para todos nós”, agradeceu Selma Oliveira, 62 anos, moradora da Cremação.

Nivaldo Magalhães, de 55 anos, morador do bairro do Marco, ressaltou que a comida estava saborosa e nutritiva e elogiou o evento. “De todos os dias que vim aqui, hoje foi o melhor de todos. Frango, feijão, arroz, salada (verde), salada de fruta, a comida tá toda balanceada. Tá de parabéns. Ainda tem essa música ao vivo, está um espírito bem natalino”, disse Nivaldo.

A vendedora ambulante Ladiléia Teixeira, 64 anos, frequenta o Restaurante Popular há dez anos. Ela elogiou o cardápio. “Eu estava mesmo querendo comer uma coxa de frango! Adorei a música, hoje”.

Segurança

O RP é uma política de segurança alimentar, que serve refeições nutricionalmente balanceadas com custo subsidiado para a população em condição de vulnerabilidade social. A estrutura é mantida por meio do Banco do Povo de Belém.

“Chegamos a 273 mil refeições servidas este ano, até agora. A nossa intenção é sempre ampliar e oferecer melhores condições de atendimento. Em 2023, faremos a reforma do restaurante”, anunciou a coordenadora-geral do Banco do Povo, Georgina Galvão.

“Já se tornou uma tradição da gestão do prefeito Edmilson Rodrigues realizações comemorativas a datas festivas, como a de hoje. Esse é um carinho da Prefeitura de Belém com a nossa gente. Aqui, alimentamos o corpo das pessoas e também a alma”, completou Georgina.

Coro

Nem os cantores do coral Vozes em Movimento ficaram imunes à emoção. Eva Gonçalves, uma das integrantes do grupo, declarou: “Senti uma emoção muito grande mesmo. Estar aqui, na antevéspera do Natal, cantando de presente e de coração para a população menos favorecida. Estou muito feliz”.

A maestrina do coro, Nelma Azevedo, disse que a proposta do grupo é trabalhar a valorização das músicas regionais e o resgate das canções mais antigas da música popular brasileira. “É um repertório que a gente precisa divulgar mais, resgatar a nossa cultura, que é muito rica, com músicas que tragam reflexão com letras sociais, que as pessoas, além de gostar, possam também refletir sobre as letras do que a gente está cantando, pois cantamos também para educar”.

Além da colaboração da Semad, o Banco do Povo contou com os apoios do Gabinete do Prefeito, da Coordenadoria de Comunicação Social (Comus) e da CZN Alimentação para realizar o evento de Natal aos frequentadores do restaurante.

Funcionamento

O Restaurante Popular oferece refeições prontas com nutrientes balanceados e de qualidade, contendo de 600 a 800 calorias. Cada refeição custa R$ 6,28, mas com o subsídio da Prefeitura no valor de R$ 4,28, cada refeição é vendida a R$ 2,00 ao consumidor. O serviço é prestado por meio da empresa contratada CZN Alimentação.

O Restaurante Popular fica na Tv Aristides Lobo, 290, no bairro da Campina. Funciona de segunda a sexta-feira, no horário do almoço, com atendimento das 11h às 11h20 para públicos prioritários (idosos, gestantes, lactantes e pessoas com deficiência) e os demais até as 14h.

Texto: Enize Vidigal

Fonte: Agência Brasil/Foto: João Gomes/COMUS