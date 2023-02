Frio de doer: EUA podem sofrer com mínima recorde de -79° Celsius

Na última sexta-feira (3/2), a região nordeste dos EUA tem sofrido com a vinda de uma frente fria intensa com temperatura que ainda pode chegar a -79° Celsius. Segundo os meteorologistas, a origem do fenômeno vem sendo empurrada por fortes correntes de ar do Ártico canadense.

De acordo com um comunicado do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA (NWS) , a massa de ar gelado manteria as temperaturas classificadas pelas autoridades locais como preocupantes e “extremamente perigosas” até sábado, causadas pela frente fria de curta duração.

Entre as regiões que estariam sendo castigadas pelas baixas temperaturas estão o Monte Washington, em New Hampshire, onde o vento frio pode chegar a essa mínima recorde. Nas cidades de Boston e Worcester, escolas foram fechadas na sexta-feira.

A decisão do fechamento teria partido da prefeita de Boston, Michelle Wu , que declarou estado de emergência até o próximo domingo sob o risco de crianças e adolescentes ao saírem de suas casas para a escola correrem o risco de pegar uma hipotermia nos pontos de ônibus. Para driblar o frio intenso, a gestora municipal decidiu abrir centros de aquecimento para ajudar os mais de 650 mil residentes da cidade.

Na sexta-feira, a temperatura em Boston estava cerca -6°C , com temperaturas que devem cair ao longo do dia e atingir -19°C à meia-noite enquanto que no município de Worcester, Massachusetts, 64 km a oeste, os climas devem cair para -25° C antes de começarem a aumentar no sábado.

Fonte: IG/Foto: Canadian Press/REX/Shutterstock