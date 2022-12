Frota de ônibus da linha Mosqueiro/São Brás será reforçado neste final de semana em função do Círio de Mosqueiro

No próximo domingo (11), será realizado o Círio de Mosqueiro, em homenagem à Nossa Senhora do Ó. Pensando nisso, a Superintendência Executiva de Mobilidade de Belém (Semob) vai reforçar a frota operacional da linha que faz Mosqueiro/ São Brás, neste próximo sábado (10) e também no domingo (11).

A medida leva em consideração a necessidade de adequar a oferta à demanda de usuários que se deslocarão à ilha para acompanhar o Círio de Mosqueiro.

O órgão esclarece que o período de operação, nos dois dias, tem início a partir de 6h55 e término às 21h30, saindo do terminal de linha, em São Brás, e a última viagem saindo de Mosqueiro às 21h15.

Foto Reprodução: Ascom SeMob