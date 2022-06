Frota de ônibus para Mosqueiro é reforçada para o feriadão de Corpus Christi

Nesta quinta-feira (16) é feriado de Corpus Christi, e pensando na população que deve aproveitar este dia para ir a ilha de Mosqueiro, a Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de mobilidade Urbana de Belém (Semob), determinou o acréscimo de mais dez veículos, totalizando 22 coletivos.

O reforço desta frota, segue até domingo, dia 19 de junho. Com esta medida, o numero de viagens para Mosqueiro passará de 41 para 72 viagens, com o intervalo médio entre as viagens de 10 minutos.

A passagem para Mosqueiro está custando o valor de R$ 6,40, sendo a meia-passagem R$ 3,20 e todas as gratuidades previstas em lei são asseguradas.

Itinerante

A primeira viagem para Mosqueiro ocorre de quinta-feira, sexta-feira e sábado, sempre as 7h05, saindo da praça Araújo Martins, em São Brás, e a última viagem está prevista para ás 21h40. No domingo, 19, o inicio da operação é as 7h10 e o término ás 22h40.

Foto: Arquivo Ag. Belém